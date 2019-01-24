Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter 85 Yaşındaki Hasta İçin Havalandı

Ambulans Helikopter 85 Yaşındaki Hasta İçin Havalandı

1 saat önce

Diyarbakır'da, Kulp ilçesindeki Kayacık köyünün Yüce Tarla mezrasında rahatsızlanan 85 yaşındaki kişi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Ambulans Helikopter 85 Yaşındaki Hasta İçin Havalandı, System.String[]
Diyarbakır'da, Kulp ilçesindeki Kayacık köyünün Yüce Tarla mezrasında rahatsızlanan 85 yaşındaki kişi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbarı değerlendiren ekiplerce, kar nedeniyle ulaşımın zorlukla sağlandığı Kulp'un Kayacık köyü Yüce Tarla mezrasında, solunum sıkıntısı çeken 85 yaşındaki kişinin hastaneye ulaştırılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Komuta Kontrol Merkezince görevlendirilen Kulp 3 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ekibinin ambulansla mezraya doğru yola çıktığı, hastanın bulunduğu mezranın ilçe merkezine uzak olması nedeniyle gecikme yaşanmaması için ambulans helikopter de görevlendirildiği ifade edildi.

Mezraya ulaşan ambulans helikopterdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Diyarbakır, Kayacık, Kulp, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:37:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter 85 Yaşındaki Hasta İçin Havalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]