Ambulans Helikopter 85 Yaşındaki Hasta İçin Havalandı
1 saat önce
Diyarbakır'da, Kulp ilçesindeki Kayacık köyünün Yüce Tarla mezrasında rahatsızlanan 85 yaşındaki kişi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Diyarbakır
'da, Kulp
ilçesindeki Kayacık
köyünün Yüce Tarla mezrasında rahatsızlanan 85 yaşındaki kişi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbarı değerlendiren ekiplerce, kar nedeniyle ulaşımın zorlukla sağlandığı Kulp'un Kayacık köyü Yüce Tarla mezrasında, solunum sıkıntısı çeken 85 yaşındaki kişinin hastaneye ulaştırılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Komuta Kontrol Merkezince görevlendirilen Kulp 3 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ekibinin ambulansla mezraya doğru yola çıktığı, hastanın bulunduğu mezranın ilçe merkezine uzak olması nedeniyle gecikme yaşanmaması için ambulans helikopter de görevlendirildiği ifade edildi.
Mezraya ulaşan ambulans helikopterdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın, Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:31 Kaynak: AA
PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi
Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz