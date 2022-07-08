Ambulans helikopter, akrebin ısırdığı Göktuğ bebek için havalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ambulans helikopter, akrebin ısırdığı Göktuğ bebek için havalandı

08.07.2022 13:47
Ambulans helikopter, akrebin ısırdığı Göktuğ bebek için havalandı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, siyah akrebin elinden ısırdığı 8 aylık Muhammed Göktuğ Ak, ambulans helikopterle Antalya'daki hastaneye ulaştırıldı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, siyah akrebin elinden ısırdığı 8 aylık Muhammed Göktuğ Ak, ambulans helikopterle Antalya'daki hastaneye ulaştırıldı. Göktuğ bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi'ne, 7 Temmuz günü saat 10.00 sıralarında, Kaş'ın Beldibi Mahallesi'nde Muhammed Göktuğ bebeğin elinden siyah akrebin ısırdığı ve araçla Elmalı'ya doğru yola çıktıkları bildirildi. İhbarla görevlendirilen Elmalı 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, saat 10.30 sıralarında bebeği aldı ve Elmalı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne teslim etti. Elmalı Devlet Hastanesi'nde muayene ve tetkikleri yapılan Muhammed Göktuğ için ekstremitelerde soğukluk bulunduğu ve prazosin uygulaması gerektiği için 24 saat yoğun bakımda takip edilmek üzere pediatri yoğun bakıma sevk talebi geldi. Bebeğin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi pediatri yoğun bakım servisine nakil koordinasyonu sağlanarak, ambulans helikopterle nakli planlandı. Ambulans helikopter, saat 14.52'de havalanıp, 35 dakika sonra saat 15.27'de Elmalı'ya ulaşıp, bebeği alarak 16.09'da Antalya merkeze getirdi. Göktuğ bebek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne teslim edildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi pediatri yoğun bakım servisinde tedavisi gerçekleştirilen 8 aylık bebek, taburcu edildi.


YORUMLAR
500
Helikopter ambulans en yoğun günlerini yaz mevsiminde yaşıyor Helikopter ambulans en yoğun günlerini yaz mevsiminde yaşıyor Eskişehir İl Ambulans Servisi haziran ayında 6 bin 952 vakaya baktı Eskişehir İl Ambulans Servisi haziran ayında 6 bin 952 vakaya baktı Devrilen otomobildeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı Devrilen otomobildeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulans helikopter, akrebin ısırdığı Göktuğ bebek için havalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:50:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ambulans helikopter, akrebin ısırdığı Göktuğ bebek için havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement