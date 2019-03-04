Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Ards Hastası İçin Havalandı

Ambulans Helikopter Ards Hastası İçin Havalandı

56 dakika önce

Düzce'de yoğun bakımda tedavi gören 68 yaşındaki ağır solunum yetmezliği (ARDS) hastası ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Düzce'de yoğun bakımda tedavi gören 68 yaşındaki ağır solunum yetmezliği (ARDS) hastası ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yatan A.T (68), özel uygulanacak bir tedavi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan görüşmeler sonrasında A.T, yoğun bakım ambulansına alınarak Düzce Üniversitesi Stadyumu'na getirildi.

Doktorların gözetimi altında yapılan işlemler sonrasında A.T, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:39 Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, İstanbul, Düzce, Güncel
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