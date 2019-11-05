Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı

Özelçi, ambulans helikopter ile Adana Şehir Hastanesi 'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bunun üzerine Adana Havalimanı 'ndan kalkan ambulans helikopter, Adıyaman'da eski özel harekat binası bahçesine iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre geçirdiği beyin kanaması rahatsızlığıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 34 yaşındaki Saadet Özelçi'nin Adana'ya sevkine karar verildi.

Adıyaman 'da beyin kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle Adana 'ya sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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