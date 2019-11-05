Son Dakika Haberleri: Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
Son Dakika Güncel Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı

Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı

6 saat önce

Adıyaman'da beyin kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi.

Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı, System.String[]

Adıyaman'da beyin kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre geçirdiği beyin kanaması rahatsızlığıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 34 yaşındaki Saadet Özelçi'nin Adana'ya sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Adana Havalimanı'ndan kalkan ambulans helikopter, Adıyaman'da eski özel harekat binası bahçesine iniş yaptı.

Özelçi, ambulans helikopter ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Adıyaman, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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