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Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
6 saat önce
Nallıhan ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:36 Kaynak: AA
Nallıhan ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi.
Evinde rahatsızlanan 66 yaşındaki Hanife Topçu, Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Topçu'nun, daha donanımlı bir sağlık kuruluşuna sevkine karar verildi.
Topçu, şehir stadına inen ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.
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