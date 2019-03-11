Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Beyin Ödemi Oluşan Kişi İçin Havalandı - Kahramanmaraş

Ambulans Helikopter Beyin Ödemi Oluşan Kişi İçin Havalandı - Kahramanmaraş

14 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde beyin ödemi oluşan kişi, ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde beyin ödemi oluşan kişi, ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.

Malatya- Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi mevkisinde 7 Mart'ta baba ve oğlunun öldüğü trafik kazasında yara almadan kurtulan İhsan Kılıç (55), Elbistan ilçesindeki evinde rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tedavide Kılıç'ın beyninde ödem tespit edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kılıç, hayati tehlikesi nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:56 Kaynak: AA

Kayseri, Elbistan, Kahramanmaraş, Sağlık
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