Diyarbakır'ın Hani ilçesinde üzerine çaydanlıktan kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle kentteki hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hani'deki evinde 2 yaşındaki Hülya Moray'ın üzerine çaydanlıktan kaynar su döküldü.
Ağır yaralanan çocuk, Hani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından sevkine karar verilen Moray, Diyarbakır Bağlar heliport alanında konuşlu ambulans helikopterle ilçeden alınarak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ulaştırıldı.
Moray'ın tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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