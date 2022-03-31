Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Ambulans helikopter üzerine kaynar su dökülen çocuk için havalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Ambulans helikopter üzerine kaynar su dökülen çocuk için havalandı

31.03.2022 14:40

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Hani ilçesinde üzerine çaydanlıktan kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle kentteki hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde üzerine çaydanlıktan kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle kentteki hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hani'deki evinde 2 yaşındaki Hülya Moray'ın üzerine çaydanlıktan kaynar su döküldü.

Ağır yaralanan çocuk, Hani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından sevkine karar verilen Moray, Diyarbakır Bağlar heliport alanında konuşlu ambulans helikopterle ilçeden alınarak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ulaştırıldı.

Moray'ın tedavisi sürüyor.

Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Ambulans helikopter üzerine kaynar su dökülen çocuk için havalandı
Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Ambulans helikopter üzerine kaynar su dökülen çocuk için havalandı
Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Ambulans helikopter üzerine kaynar su dökülen çocuk için havalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Ambulans helikopter üzerine kaynar su dökülen çocuk için havalandı - Son Dakika


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