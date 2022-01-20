Ambulans helikopter doğum sancısı tutan kadın için havalandı - Son Dakika

Ambulans helikopter doğum sancısı tutan kadın için havalandı

Araban ilçesinde doğum sancısı tutan kadın, ambulans helikopter ile Gaziantep'e sevk edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde sancısı tutan 23 yaşındaki 39 haftalık hamile kadın, yoğun kar yağışı sonrası yolların ulaşıma kapanması nedeniyle normal ambulansla sevk edilemeyince devreye helikopter ambulans girdi. Doğum sancısı artan kadın, ambulans helikopter ile Araban ilçesinden Gaziantep kent merkezinde bulunan doğum hastanesine sevk edildi.

Gaziantep'te iki gün önce etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etmişti. Yoğun kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında hayatın durma noktasına gelmiş, ana ve ara yollar karla kaplanmış, Gaziantep- Adana, Gaziantep- Şanlıurfa ve Gaziantep- Kilis otoyolları ulaşıma kapanması sonrası ise binlerce araç ve vatandaş mahsur kalmıştı. Kar yağışı nedeniyle Gaziantep kent merkezi ile ilçelere olan bağlantı yollarının da kapanmasıyla doğum sancısı tutan 23 yaşındaki 39 haftalık hamile kadın, normal ambulansla sevk edilemeyince devreye helikopter ambulans girdi.

Ambulans helikopter doğum sancısı tutan hamile kadın için havalandı

Rahatsızlığı artan hamile kadın, Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans helikopter ile Araban İlçe Devlet Hastanesinden Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Konu ile ilgili Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "23 yaşında 39 Haftalık gebe ve doğum eylemi başlayan vatandaşımız, Araban İlçe Devlet Hastanesinden helikopter ambulansı ile Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Tüm çabalarımız sizlerin sağlığı için" ifadelerine yer verildi.