Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Düştü: 5 Ölü

Ambulans Helikopter Düştü: 5 Ölü

32 dakika önce

İran'da bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Ambulans Helikopter Düştü: 5 Ölü, System.String[]
İran'da bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. İran'da hamile bir kadını almak üzere havalanan helikopter Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştü. İran Acil İlk Yardım Hizmetleri Başkanı Pirhossein Koulivand, olayda 3 kişilik mürettebat ile 2 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi. 2016 yılında da bir petrol şirketine ait helikopter Hazar Denizi'ne düşmüş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. 2015 yılında ise petrol sahasında meydana gelen kazada yaralı bir işçiyi hastaneye taşıyan ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı

Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 14:53:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Düştü: 5 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]