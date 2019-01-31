Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Eli Kesilen Çocuk İçin Havalandı

Ambulans Helikopter Eli Kesilen Çocuk İçin Havalandı

1 saat önce

Sinop'un Durağan ilçesinde elindeki damarı kesilen Abdülmecit Alpak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Ambulans Helikopter Eli Kesilen Çocuk İçin Havalandı, System.String[]
Sinop'un Durağan ilçesinde elindeki damarı kesilen Abdülmecit Alpak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Durağan ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Alpak, evinin önünde top oynarken cam parçalarının üzerine düştü.

Sağ elindeki damarı kesilen Alpak, yakınları tarafından Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan Alpak'ın tam donanımlı hastaneye götürülmesi için Samsun'daki Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterin ilçeye getirilmesi talep edildi.

Samsun'dan kalkan ambulans helikopter, Boyabat ilçesindeki stadyuma indi. Alpak, 112 Acil Servis ekiplerince Durağan'dan Boyabat'a götürülerek helikoptere konuldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Alpak, tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:49 Kaynak: AA

Sinop, Durağan, Güncel
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