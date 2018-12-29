Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter, Hasta Çocuklar İçin Havalandı

Ambulans Helikopter, Hasta Çocuklar İçin Havalandı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Akbaşak Mahallesi'nde rahatsızlanan 2 çocuk için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.

Ambulans Helikopter, Hasta Çocuklar İçin Havalandı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Akbaşak Mahallesi'nde rahatsızlanan 2 çocuk için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Yüksek ateş şikayeti bulunan çocuklar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çüngüş ilçesinin kırsal Akbaşak Mahallesi'nde biri 4, diğeri 10 yaşındaki çocuklar rahatsızlandı. Aileler, yüksek ateş şikayeti bulunan çocukları için 112 Acil'den yardım istedi. İhbar üzerine sağlık ekipleri paletli ambulansla mahalleye yönlendirildi. Yolun kardan kapalı olduğunu gören ekipler, durumu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Belediye ve Karayolları ekipleri yolu açmaya çalışırken, sağlık ekipleri de 2 çocuğun aileleriyle iletişime geçip, tıbbi danışmanlık hizmeti verdi. Yol açma çalışmaların uzun süreceğinin tespit edilmesiyle Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ambulans helikopter mahalleye sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ambulans helikopterdeki sağlık ekibi, hasta çocuklara ilk müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından 10 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. 4 yaşındaki çocuğun ailesi helikopterle gitmek istemedi. Bunun üzerine çocuk, ekiplerin çalışmasıyla açılan kara yoluyla Çüngüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:08 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Çüngüş, 3. Sayfa
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