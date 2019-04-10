Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Hayat Kurtardı

Ambulans Helikopter Hayat Kurtardı

40 dakika önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde aort damarı yırtılan hasta, ambulans helikopterle Sivas'a nakledildi.

Ambulans Helikopter Hayat Kurtardı, System.String[]
Sivas'ın Divriği ilçesinde aort damarı yırtılan hasta, ambulans helikopterle Sivas'a nakledildi.

Divriği ilçesinde Y.P. isimli 71 yaşındaki hastanın aort damarı yırtıldı. Divriği Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hasta, hayatı tehlikesi bulunduğu için Sivas'tan kalkan hava ambulansıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine nakledildi. Hasta burada ameliyata alındı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:29 Kaynak: İHA
Divriği, Sivas, Güncel
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