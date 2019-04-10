Ambulans Helikopter Hayat Kurtardı
40 dakika önce
Sivas'ın Divriği ilçesinde aort damarı yırtılan hasta, ambulans helikopterle Sivas'a nakledildi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:29 Kaynak: İHA
'ın Divriği
ilçesinde aort damarı yırtılan hasta, ambulans helikopterle Sivas'a nakledildi.
Divriği ilçesinde Y.P. isimli 71 yaşındaki hastanın aort damarı yırtıldı. Divriği Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hasta, hayatı tehlikesi bulunduğu için Sivas'tan kalkan hava ambulansıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesine nakledildi. Hasta burada ameliyata alındı. - SİVAS
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