Ambulans helikopter, kalbi duran hasta için havalandı - Son Dakika

Suşehri ilçesinde yaşayan Ali Sezer, ani kalp durması nedeniyle Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınması gereken hasta için Sivas kent merkezinde bulunan ambulans helikopter havalandı. Suşehri'ne giden helikopter Sezer'i alarak Sivas'a getirdi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kalbi duran Ali Sezer (47) ambulans helikopter ile alınarak kent merkezindeki Numune Hastanesine getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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