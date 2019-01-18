Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Kalp Hastası İçin Havalandı

Ambulans Helikopter Kalp Hastası İçin Havalandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde rahatsızlanan kalp hastası kadın, Malatya'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ambulans Helikopter Kalp Hastası İçin Havalandı, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde rahatsızlanan kalp hastası kadın, Malatya'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Arıkonak köyünde yaşayan kalp hastası Remziye Uğur (66), rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin kar nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşamaması üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Fatma Tuğba Adıgüzel, durumu Malatya 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Malatya'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, olumsuz hava şartları dolayısıyla Uğur'un bulunduğu köye güçlükle ulaştı.


Sağlık ekibi, evinden aldığı hastayı helikopter ambulansa kadar da sırtında taşıdı.

Uğur, Adıyaman Üniversitesi (ADÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Remziye Uğur, gazetecilere, kalp hastası olduğunu belirterek, İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:20 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 19:01:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Kalp Hastası İçin Havalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]