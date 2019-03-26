Ambulans Helikopter Kalp Hastası İçin Havalandı

Şarkışla ilçesindeki kalp hastası ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

Şarkışla ilçesindeki kalp hastası ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.



Cemel Beldesi'nde yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan 64 yaşındaki Osman Çınar, evindeyken aniden fenalaştı.



Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine getirilen Çınar'a ilk müdahalesini yapan doktorlar Sivas'a sevk edilmesine karar verdi.



Bilgi verilmesi üzerine konuşlu bulunduğu Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan ambulans helikopter, Şarkışla İlçe Stadyumuna iniş yaptı.



Kalp hastası Osman Çınar ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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