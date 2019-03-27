Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Kalp Hastası İçin Havalandı

Ambulans Helikopter Kalp Hastası İçin Havalandı

1 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ambulans Helikopter Kalp Hastası İçin Havalandı, System.String[]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kalp hastası 69 yaşındaki Ömer Sarıboğa, yolda yürürken fenalaştı. İlk müdahalesi Yahyalı Devlet Hastanesi doktorları tarafından yapılan Sarıboğa'nın hayati tehlikesi nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesine gönderilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Sarıboğa'nın kalp krizi geçirdiği ve damarlarından birinin yüzde 100 tıkalı olduğu tespit edilerek, tedavi altına alındı.

Hasta yakını Raşit Gökçek, tedavi süreci ile ilgili, "Daha önce hastalarımızı hastaneye sedyelerle, traktörlerle götürürdük. Bölgeye gelen turistler kaza yaptıklarında helikopter isterdi. Biz gülerdik. Allah'a şükür şimdi biz bu konforu yaşıyoruz. Çok da mutluyuz. Emeği geçen herkese candan teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Yahyalı, Kayseri, Güncel
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