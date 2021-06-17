AFYONKARAHİSAR'da, kalp rahatsızlığı tedavisi gören Cemile Erdoğan (66), ambulans helikopterle Kütahya'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Afyonkarahisar'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Cemile Erdoğan'ın Kütahya'ya sevkine karar verildi. Erdoğan için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden hava ambulansı talebinde bulunuldu. Afyonkarahisar'dan Erdoğan'ın alındığı ambulans helikopter Kütahya'da Atatürk Bulvarı'ndaki bir fabrikanın bahçesine iniş yaptı. Burada sağlık ekipleri tarafından karşılanan Erdoğan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.