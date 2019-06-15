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Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

1 saat önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren 64 yaşındaki hasta ambulans helikopter ile Sivas'a nakledildi.

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı, System.String[]
Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren 64 yaşındaki hasta ambulans helikopter ile Sivas'a nakledildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde A.Y. isimli 64 yaşındaki hasta kalp krizi geçirdi. Divriği Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hasta, hayatı tehlikesi bulunduğu için Sivas'tan kalkan hava ambulansı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine nakledildi. Hasta burada tedaviye alındı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
Divriği, Sivas, Kalp Krizi, Güncel
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