Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
51 dakika önce
Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Arslan(74), ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildiİlçe merkezinde ikamet eden Hüseyin Arslan, kalp krizi geçirmesi sonucu Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
'ın Divriği
ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Arslan(74), ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi
İlçe merkezinde ikamet eden Hüseyin Arslan, kalp krizi geçirmesi sonucu Divriği Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Arslan'ın, kent merkezinde bulanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevkine karar verildi. Bilgi verilmesi üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı
ambulans helikopteri havalanarak Divriği Devlet Hastanesi hareket etti. Arslan, ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi. Arslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS
40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti
Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti
Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mahkemelik oldu: Paramı ödemediler
Vicdansız hırsızlar mağazadaki sadaka kutusunun çaldılar