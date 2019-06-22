Son Dakika Haberleri: Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Son Dakika Güncel Haber

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

51 dakika önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Arslan(74), ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildiİlçe merkezinde ikamet eden Hüseyin Arslan, kalp krizi geçirmesi sonucu Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı, System.String[]
Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Arslan(74), ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi

İlçe merkezinde ikamet eden Hüseyin Arslan, kalp krizi geçirmesi sonucu Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Arslan'ın, kent merkezinde bulanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevkine karar verildi. Bilgi verilmesi üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri havalanarak Divriği Devlet Hastanesi hareket etti. Arslan, ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi. Arslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
Divriği, Sivas, Kalp Krizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mahkemelik oldu: Paramı ödemediler Vicdansız hırsızlar mağazadaki sadaka kutusunun çaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:38:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]