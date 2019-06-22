Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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- Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Arslan (74), ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
- Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı Sivas
'ın Divriği
ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Arslan
(74), ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.
SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Arslan(74), ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi
İlçe merkezinde ikamet eden Hüseyin Arslan, kalp krizi geçirmesi sonucu Divriği Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Arslan'ın, kent merkezinde bulanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevkine karar verildi. Bilgi verilmesi üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı
ambulans helikopteri havalanarak Divriği Devlet Hastanesi hareket etti. Arslan, ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi. Arslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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