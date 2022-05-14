Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Ortakaraören Mahallesi'nde evinde rahatsızlanan İsmail Kılınç (20) başvurduğu Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Kılınç, ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.
Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Konya Şehir Hastanesine götürdü.
Kaynak: AA
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