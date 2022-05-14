Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika
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Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

14.05.2022 14:41
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ortakaraören Mahallesi'nde evinde rahatsızlanan İsmail Kılınç (20) başvurduğu Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Kılınç, ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Konya Şehir Hastanesine götürdü.

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Kalp Krizi, Seydişehir, Ambulans, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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