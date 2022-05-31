Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika
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Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

31.05.2022 17:28
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

İlçeye 22 kilometre uzaklıktaki Kozanlı Mahallesinde evinde rahatsızlanan Salih Kılıç (60), ambulansla Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve hayati tehlikesi bulunan hasta için hava ambulansı talep edildi.

İlçe stadyumuna inen ambulans helikoptere taşınan Kılıç, Konya'ya sevk edildi.

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Kaynak: AA

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