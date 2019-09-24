Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hükümlü için havalandı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinde kalp krizi geçiren hükümlü, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:00 Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinde kalp krizi geçiren hükümlü, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Bafra T Tipi Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlanan 55 yaşındaki hükümlü Gündüz Öztürk, görevlilerce Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk'ün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Öztürk, kara yoluyla götürülmesi riskli olduğu için Samsun'a ambulans helikopterle gönderildi.
Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm filminin çekimleri ailenin karşı çıkmasına rağmen başladı İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor! AB mahkemesi Starbucks'a kesilen 30 milyon euroluk cezayı iptal etti