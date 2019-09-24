Son Dakika Haberleri: Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hükümlü için havalandı
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Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hükümlü için havalandı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinde kalp krizi geçiren hükümlü, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hükümlü için havalandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinde kalp krizi geçiren hükümlü, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Bafra T Tipi Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlanan 55 yaşındaki hükümlü Gündüz Öztürk, görevlilerce Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk'ün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Öztürk, kara yoluyla götürülmesi riskli olduğu için Samsun'a ambulans helikopterle gönderildi.

Kalp Krizi, Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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