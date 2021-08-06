Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Aysel Özdemir (72) evinde rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaşlı kadını Beypazarı Devlet Hastanesine götürdü. Burada hastanın kalp krizi geçirdiği belirlenmesi üzerine ambulans helikopter talep edildi.
Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikoptere alınan hasta, Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı - Son Dakika