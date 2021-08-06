Ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı - Son Dakika

Bölgeye gelen ekipler, yaşlı kadını Beypazarı Devlet Hastanesine götürdü. Burada hastanın kalp krizi geçirdiği belirlenmesi üzerine ambulans helikopter talep edildi.

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