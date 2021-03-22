Ambulans helikopter, karaciğer nakli bekleyen hasta için havalandı - Son Dakika

Kayseri'de bir süredir karaciğer nakli bekleyen hasta, uygun donör bulunması üzerine ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.
Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde ikamet eden 26 yaşındaki Burak Kozan, Akdeniz Üniversitesi'nde kadavradan karaciğer bulunması üzerine ambulansla helikopter alanına götürüldü.
Kozan buradan da 12.30'da havalanan ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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