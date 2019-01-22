Ambulans Helikopter Karlı Bölgedeki Hasta İçin Havalandı
2 saat önce
Ambulans helikopter karlı bölgedeki hasta için havalandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta rahatsızlanan bir kişi ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.
Ambulans helikopter karlı bölgedeki hasta için havalandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta rahatsızlanan bir kişi ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun
İlçesi Kınıkkoz Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Esendere
(38), ikametinde karın ağrısı ve ateşinin yükselmesi nedeniyle rahatsızlandı.
112 Acil Sağlık Merkezi'nden yarım isteyen aileye sağlık ekipleri, bölgede bulunan yoğun kar nedeniyle ulaşılmadı.
Paletli ambulansında ulaşamadığı bölgeye, ambulans helikopter havalandı.
Kısa sürede karla kaplı kırsal mahalleye ulaşan ambulans helikopter Abdurrahman Esendere'yi hastaneye kaldırdı. Esendere'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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