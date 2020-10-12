Ambulans helikopter kazada ağır yaralanan kişi için karayoluna indi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Servis helikopteri, durumu ağır olan yaralı için karayoluna indi.

Kaza, Şuhut ilçesi Efe köyü yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut'tan Efe köyü istikametine giden 03 SB 522 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen 03 BB 026 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Halil Usta'nın araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Gazi Gültekin için bölgeye 112'ye ait ambulans helikopter istenirken, yaralı helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar Ali Çetinkaya, Ayşe Usta ve Hasan K. da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayda çarpışmanın etkisi ile iki otomobilin de hurdaya dönmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazadan dolayı karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, incelemelerin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR