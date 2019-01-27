Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter, Kazada Ağır Yaralanan Sürücü İçin Maç Oynanan Sahaya İndi

Ambulans Helikopter, Kazada Ağır Yaralanan Sürücü İçin Maç Oynanan Sahaya İndi

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde trafik kazası sonucu ağır yaralanan Kasım Çağrıtekin'i (47), almak için bölgeye gönderilen ambulans helikopter, Çermikspor ile Alipaşaspor karşılaştığı sahaya maç oynadığı esnada inerek, yaralıyı aldı.

Ambulans Helikopter, Kazada Ağır Yaralanan Sürücü İçin Maç Oynanan Sahaya İndi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde trafik kazası sonucu ağır yaralanan Kasım Çağrıtekin'i (47), almak için bölgeye gönderilen ambulans helikopter, Çermikspor ile Alipaşaspor karşılaştığı sahaya maç oynadığı esnada inerek, yaralıyı aldı. Ambulans helikopterle hastaneye getirilen Çağrıtekin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gelen Kasım Çağrıtekin yönetimindeki 34 BN 4589 plakalı otomobil, Gürüz Mahallesi Benav mevkiinde, viraja yaklaştığı esnada fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Çervedekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çağrıtekin için, sağlık görevlilerinin ambulans helikopter talebinde bulunması üzerine Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Çermik'e ambulans helikopter sevk etti. Bu esnada Çağrıtekin, kaza yerinden ambulansla alınarak, helikopterin iniş yapacağı Çermik Stadyumu'na getirildi. Ambulans helikopter iniş yapacağı sırada, Çermik Stadyumu'nda Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Çermikspor ile Alipaşaspor karşılaşması sürerken, hakem Emre Doğu tarafından maç durduruldu. Maçın durdurulmasıyla ambulanstan alınan Çağrıtekin, sedye üzerinde futbolcular, güvenlik güçleri ve sağlık görevlilerince taşınarak, helikopter ambulansa bindirildi. Dağtekin, helikopter ambulansla götürülmesinin ardından maç, 15 dakikalık aranın ardından kaldığı yerde devam etti. Ambulans helikopterle ağır yaralı bir halde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren Çağrıtekin, yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - Çermik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:25 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Çermik, Güncel
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