Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter, Kazada Yaralanan Kadın İçin Yola İndi

Ambulans Helikopter, Kazada Yaralanan Kadın İçin Yola İndi

6 dakika önce

Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ambulans Helikopter, Kazada Yaralanan Kadın İçin Yola İndi, System.String[]
DİYARBAKIR- Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılardan araçta sıkışan biri için bölgeye istenen ambulans helikopter, yola inip, durumu ağır olan kadını hastaneye ulaştırdı.

Diyarbakır-Bingöl karayolu Lice yol ayrımında bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 6'sı, ilk müdahalenin ardından kara ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan ve durumu ağır olan yaralı kadın için ise ambulans helikopter istendi. Kazanın meydana geldiği yolun güvenlik güçlerince ulaşıma kapatılmasının ardından ambulans helikopter yola indi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulans helikoptere taşınıp, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

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