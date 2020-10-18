Sağlık ekiplerince Sarız Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Sarıkaya, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sarıkaya yönetimindeki 06 GE 2358 plakalı tır, Yedioluk Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri 'nin Sarız ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi 'ne nakledildi.

Son Dakika › Güncel › Ambulans helikopter kazada yaralanan tır sürücüsü için havalandı - Son Dakika

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