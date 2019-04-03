Ambulans Helikopter Koah Hastası İçin Havalandı
1 saat önce
Şarkışla ilçesindeki KOAH hastası ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.
Şarkışla
ilçesindeki KOAH
hastası ambulans helikopterle Sivas
'a sevk edildi. Esentepe Mahallesi
TOKİ Sosyal Konutlar'da yaşayan ve KOAH hastası 81 yaşındaki Memet Karaca, evindeyken aniden fenalaştı.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine getirilen Karaca'ya ilk müdahalesini yapan doktorlar, Sivas'a sevk edilmesine karar verdi.
Bilgi verilmesi üzerine konuşlu bulunduğu Sivas Nuri Demirağ
Havalimanı'ndan havalanan ambulans helikopter, Şarkışla Devlet Hastanesi bahçesine iniş yaptı.
Karaca, ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:10 Kaynak: AA
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