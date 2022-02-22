Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı - Son Dakika

Trabzon'da yoğun bakımda yatan 66 yaşındaki entübe hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Gümüşhane'ye sevk edildi.
Trabzon'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde beyin tümörü nedeniyle tedavi gören Gümüşhaneli Samime Kuloğlu'nun, Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Hastanın entübe olması sebebiyle, sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talep edildi.
Kuloğlu, Trabzon'daki hastaneden alınarak ambulans helikopterle Gümüşhane Devlet Hastanesine getirildi.
Kaynak: AA
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