Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı

22.02.2022 15:11
Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı

Trabzon'da yoğun bakımda yatan 66 yaşındaki entübe hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Gümüşhane'ye sevk edildi.

Trabzon'da yoğun bakımda yatan 66 yaşındaki entübe hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Gümüşhane'ye sevk edildi.

Trabzon'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde beyin tümörü nedeniyle tedavi gören Gümüşhaneli Samime Kuloğlu'nun, Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Hastanın entübe olması sebebiyle, sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talep edildi.

Kuloğlu, Trabzon'daki hastaneden alınarak ambulans helikopterle Gümüşhane Devlet Hastanesine getirildi.

YORUMLAR
500
Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı Gümüşhane'deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi Gümüşhane'deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi Vanlı atletler maratondan 2 madalyayla döndüler Vanlı atletler maratondan 2 madalyayla döndüler

Gümüşhane, Ambulans, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:11 Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi?
15:08 Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş çıkarsa en büyük zararı Türkiye görecek
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir savaş durumu için: Tedbirlerimizi alıyoruz
14:48 Bu kadarı da pes! Karısı ve oğlunun en yakın arkadaşını yatak odalarında cinsel ilişkiye girerken bastı
14:45 Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi askıya alındı
14:40 Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanan Davut Yılmaz gözaltına alındı!
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 15:18:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement