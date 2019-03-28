Ambulans Helikopter Trafik Kazasında Yaralanan Vatandaş İçin Havalandı
8 dakika önce
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralan vatandaş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralan vatandaş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrıda Diyarbakır- Bingöl
kara yolunun Lice yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında yaralıların sevki için ambulans talebinde bulunulduğu belirtildi.
Kaza yerine 6 ambulansın sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası kazazedeler il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi. Kazada, araç içinde sıkışan hasta için İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından olay yerine sevk edilen helikopter ambulans ile yapılan ilk müdahalenin ardından kazazede, Dicle Üniversitesi
Hastanesine nakledildi."
Açıklamada, trafik kazasında yaralanan 6 kişinin tedavisinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:00 Kaynak: AA
CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim
Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi
Pazar Ortasına Bırakılan Araç Pazarcıları İsyan Ettirdi
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!