Ambulans helikopter Tuğçe bebek için havalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ambulans helikopter Tuğçe bebek için havalandı - Son Dakika

Ambulans helikopter Tuğçe bebek için havalandı

13 dakika önce

Osmaniye Devlet Hastanesinde kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı, sağlık durumunun ciddiyeti üzerine ambulans helikopterle Ankara Şehir ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Ambulans helikopter Tuğçe bebek için havalandı, System.String[]

Osmaniye Devlet Hastanesinde kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı, sağlık durumunun ciddiyeti üzerine ambulans helikopterle Ankara Şehir ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.


Yaklaşık bir haftadır kalbindeki sorun ve vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi gören 14 aylık Tuğçe'nin, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Olayın Sağlık Bakanlığına bildirilmesi üzerine Adana'dan kalkan ambulans helikopter, Osmaniye Devlet Hastanesindeki piste indi. Ambulansla piste getirilen Tuğçe bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi. - OSMANİYE

Osmaniye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
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