Ambulans Helikopter Yaklaşık 20 Saat Uçarak 13 Hastanın Naklini Gerçekleştirdi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü
bünyesinde hizmet veren Helikopter
Ambulans son 1 haftada il içi ve il dışı olmak üzere 13 vakanın naklini gerçekleştirirken, bu nakiller sırasında 19 saat 55 dakikalık uçuş yaptı.
Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İleri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla Tonya
ve Vakfıkebir
Devlet Hastanelerinden 7 ayrı hasta Ahi Evren
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Düzköy
ilçe Hastanesinden 1 hastanın KTÜ Farabi
Hastanesine, Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesi Numune Kampüsünden alınan 1 hastanın Giresun
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine, KTÜ Farabi Hastanesinden 2 ayrı hastanın Ankara
ve Samsun
illerine, Ankara Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesinden alınan 1 hastanın Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesine ve Artvin
Devlet Hastanesinden alınan 1 hastanın İlimiz Fatih
Devlet Hastanesine nakil görevleri başarıyla yapılmıştır" denildi. - TRABZON