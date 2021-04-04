AMBULANS HELİKOPTER, YARALI İÇİN STADA İNDİ - Son Dakika

AMBULANS HELİKOPTER, YARALI İÇİN STADA İNDİ

MALATYA'nın Darende ilçesinde çapa makinesinden düşerek yaralanan Halil Ulukuya (41), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde çapa makinesinden düşerek yaralanan Halil Ulukuya (41), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Darende'ye bağlı Armutlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Ulukuya, bahçede çalıştığı sırada çapa makinesinden düştü. Yaralanan Ulukuya, gelen sağlık ekiplerince Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ulukuya için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ulukuya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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