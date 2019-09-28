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Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı

34 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde Spontan Subaraknoid Kanama teşhisi konulan 85 yaşındaki Emine Uyar, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Spontan Subaraknoid Kanama teşhisi konulan 85 yaşındaki Emine Uyar, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

Uyar, baş ağrısı şikayetiyle Soma Devlet Hastanesi geldi.

Burada yapılan incelemede Uyar'a Spontan Subaraknoid Kanama teşhisi kondu.

İlk müdahalenin ardından hasta, ambulans helikopterle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yöntem ile hastanın hayatının kurtarılması yönünde ciddi zaman kazandıklarını söyledi.

Hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Çağlayan, "Hastaların hayatlarını kurtarma noktasında çok faydalı işlevi var hava ambulanslarının. Biz Soma Devlet Hastanesi'ne heliportu geçen sene hizmete açmıştık. Şimdi yönetim olarak ne kadar doğru bir iş yaptığımızın bir kez daha görmüş olduk." dedi.

Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı

Soma Devlet Hastanesi, İzmir, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:29 Kaynak: AA
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