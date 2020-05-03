Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: "Kimse ile husumetimiz yok" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: 'Kimse ile husumetimiz yok' - Son Dakika

Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: "Kimse ile husumetimiz yok"

6 saat önce

Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: "Kimse ile husumetimiz yok" Samsun'da ambulans helikopterin kırsal mahallede tarlaya inmesine izin verilmeyince alamadığı hastanın eşi Fadime Yeniçerioğlu, "Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli.

Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: "Kimse ile husumetimiz yok"

SAMSUN - Samsun'da ambulans helikopterin kırsal mahallede tarlaya inmesine izin verilmeyince alamadığı hastanın eşi Fadime Yeniçerioğlu, "Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli. Kimse ile husumetimiz de yok, küslüğümüz de yok" dedi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde dün kalp ve şeker hastası Cemil Yeniçerioğlu fenalaştı. Altınkaya Barajı'nın Sinop tarafında bulunan, feribotla ulaşımı sağlanan ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı feribot çalışmayan mahallede durum muhtara bildirildi. Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz da durumun acil olmasından dolayı Samsun'dan ambulans helikopter talep etti. İhbar üzerine 112 Acil ambulans helikopteri hastayı almak için Samsun'dan havalandı. Altınkaya Mahallesi'ne giden helikopter uzun süre inecek yer aradı. Pilot, iniş için elverişli bulduğu bir tarlaya inmek için anonsla sahibinden izin istedi. Tarla sahibi kadın N.Ş. el hareketi yaparak helikopterin inişine karşı çıktı. Pilot, inecek yer bulabilmek için helikopter ile kırsal mahallede 10 tur atmak zorunda kaldı. İnecek uygun yer bulamayan pilot, durumu 112 merkezine bildirdi. Helikopter, hasta Cemil Yeniçerioğlu'nu alamadan Samsun'a dönmek zorunda kaldı. Hasta daha sonra özel araçla Altınkaya Barajı kenarına götürüldü. Burada araçtan alınan hasta feribotla karşıya geçirilerek bekleyen ambulansa nakledildi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Cemil Yeniçerioğlu, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Cemil Yeniçerioğlu, Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

"Kimse ile husumetimiz de yok"

Cemil Yeniçerioğlu'nun eşi Fadime Yeniçerioğlu (56), İHA muhabirine yaşananları anlattı. Yeniçerioğlu, "Bahçeye birlikte gittik, daha sonra eşini geri gönderdim. 1,5 saat sonra eve geldiğimde ölü gibi bayılmış düşmüş. Ayakları çekyatta, bedeni yataktaydı. Bağırdım çığırdım uyandıramadım. Sonra herkes toplaştı. Muhtarla birlikte herkes geldi. Ambulans çağırıp götürelim dedik. Sonra helikopteri çağırdılar. Helikopter havada döndü döndü ama indirmediler. Oğlumla araçla kayık başına götürdük. Sonra oraya ambulans geldi. Vezirköprü Devlet Hastanesine gittik. Oradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli. Kimse ile husumetimiz de yok. Hiç kimseyle küslüğümüz yok" dedi.

"Yaptığı cahillik, herkese mahcup olduk"

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz ise, "Mahallemizde yaşayan kalp ve şeker hastası Cemil Yeniçerioğlu rahatsızlandı. Barajdan dolayı mahallemize kara ulaşımı sıkıntılı olduğu için 112'yi arayarak helikopter istedim. Helikopter geldi. İnmek için yer aradı. N.Ş.'nin arazisine inmek istedi. Pilot inmek için izin talep etti. Ancak kadın, arazisi ekili olduğu için helikopterin inmesini istemedi. El hareketi ile inmesine karşı çıktı. Helikopter havada 10 tur attı. Başka inebileceği bir yer olmayınca geri dönmek zorunda kaldı. Jandarma kadının ifadesini aldı. Yaptığı cahillik. Herkese mahcup olduk" diye konuştu.

Muhtar Yılmaz, Altınkaya Barajı yapıldıktan sonra mahallelerinin Vezirköprü ile ulaşımının kesildiğini, feribotlarla ulaşım sağladıklarını belirterek, baraja köprü yapılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: Kimse ile husumetimiz yok

Çerkezköy, Tekirdağ, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 03:53 Kaynak: İHA

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