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Ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilen hastaya yapay kalp takılacak - Son Dakika

Ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilen hastaya yapay kalp takılacak

17.02.2022 12:51

Bursa'da tedavi gören kalp hastası, yapay kalp cihazı takılabilmesi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Bursa'da tedavi gören kalp hastası, yapay kalp cihazı takılabilmesi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

İki ay önce kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Engin Savaş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kardiyoloji kliniğinde tetkikleri yapılan ve tedavisi süren hastanın doktorları, yapay kalp destek cihazı takılmasına karar verdi.

Ankara Şehir Hastanesi ile iletişime geçilmesinin ardından, hastanın başkente sevki için Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı Bursa'ya geldi.

AFAD'a ait heliport alanında ambulanstan helikoptere alınan Savaş, Ankara'ya götürüldü.

Engin Savaş'ın doktorlarından Doç. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın ileri kalp yetmezliği bulgularıyla kendilerine başvurduğunu söyledi.

Tetkik ve tedavi sürecinde yapay kalp ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığını belirten Ağca, "Yapay kalp pompası takılabilmesi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi Nakil Merkezi ile irtibata geçildi." dedi.

Ağca, hastanın sevkinin İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilen hastaya yapay kalp takılacak
Ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilen hastaya yapay kalp takılacak
Ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilen hastaya yapay kalp takılacak
Ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilen hastaya yapay kalp takılacak

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Ambulans, Ankara, Bursa, Kalp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilen hastaya yapay kalp takılacak - Son Dakika


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