Son dakika haberleri: Ambulans helikopterle hayata döndürenlere teşekkür

VAN'ın Gevaş ilçesi Anaköy'e bağlı, 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında, 3 gün önce evinin damını temizlerken dengesini kaybedip, düşmesi sonucu bel kemiği kırılan İsa Metin (61), kaldırıldığı hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Normal servise alınan Metin, kendisini helikopterle hastaneye ulaştıran sağlık ekibi ile operasyonu yapan doktora teşekkür etti. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. İsmail Gülşen, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Gevaş ilçesinin 3 bin 200 rakımında bulunan Çığır mezrasında, 3 gün önce evinin damını temizlerken dengesini kaybederek, düşen İsa Metin, evin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle 2 saat süren çalışma sonucu alınıp, Van Lokman Hekim Hastanesi'ne ulaştırıldı. Bel kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Metin, hastanedeki Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen'in yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Normal servise alınan Metin, ambulans helikopterle kendisini hastaneye yetiştiren sağlık ekipleri ile ameliyatı yapan doktora teşekkür etti.