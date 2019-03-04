Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopterler 21 Günlük Bebek İçin Havalandı

Ambulans Helikopterler 21 Günlük Bebek İçin Havalandı

59 dakika önce

Samsun'da ambulans helikopterler 21 günlük bebek için havalandı.

Ambulans Helikopterler 21 Günlük Bebek İçin Havalandı, System.String[]
Samsun'da ambulans helikopterler 21 günlük bebek için havalandı.

Ailesi Trabzon'da ikamet eden ve bu ilde özel bir hastanede metabolik hastalıktan dolayı tedavi altına alınan 21 günlük Mustafa Eren Yirigöz'ün tedavisi için Ankara'daki hastaneye sevkine karar verildi. Trabzon'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile kuvöz içinde Samsun'a getirilen bebek, Samsun'dan da yine 112 Acil Servise ait ambulans helikoptere nakledilerek Samsun'daki helikopter ile Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:37 Kaynak: İHA

Ankara, Trabzon, Samsun, Güncel
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