Son dakika haberleri! AMBULANS HEMŞİRESİ, KARAVANLA KAZA YAPAN ÇEKYALI ÇİFTİN KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! AMBULANS HEMŞİRESİ, KARAVANLA KAZA YAPAN ÇEKYALI ÇİFTİN KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKTI

08.10.2022 18:20

Gelen son dakika haberine göre ÇEKYA'dan Türkiye'ye karavanla tatile gelen Olga Selbıcka (73) ve Milan Selbicky (74) çiftinin içinde bulunduğu karavan, Denizli'de TIR'a arkadan çarptı.

ÇEKYA'dan Türkiye'ye karavanla tatile gelen Olga Selbıcka (73) ve Milan Selbicky (74) çiftinin içinde bulunduğu karavan, Denizli'de TIR'a arkadan çarptı. Çift yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kazaya müdahale edenlerden ambulans hemşiresi Emine Kaplan (45), hurdaya dönen karavandan çıkan çiftin 'Ringo' isimli köpeğe sahip çıktı.

Çekya vatandaşı olan Olga Selbıcka ve Milan Selbicky çifti, karavanlarıyla Türkiye tatiline çıktı. Denizli'de Pamukkale'yi ziyaret eden çift, daha sonra Efes'e gitmek için yola çıktı. Milan Selbıkcy yönetimindeki karavan, geçen 29 Eylül'de, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karavanın içinde sıkışan çift, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekibinden ambulans hemşiresi Emine Kaplan'ın kucağına, karavanın kırılan ön camından terrier cinsi köpek atladı. Köpeği kucaklayan Kaplan, bir süre ilgilendikten sonra veterinere teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Çekyalı turist çiftin köpeği, hayvan barınağına götürüldü. Hastanede yoğun bakım tedavisi süren çifti ziyaret eden Kaplan, köpeğin bakımını üstlenmek için çiftten izin aldı. 'Ringo' isimli köpeği barınaktan alan Kaplan, köpeğin tüm ihtiyaçlarını giderip, talimat verebilmek için Çekçe 'otur', 'kalk', 'gel', 'mama' ve 'su' gibi kelimeleri öğrendi.

'GÖZLERİNDEKİ KORKUYU FARK ETTİM'

Köpeği karavan içinde gördüğünde gözlerindeki yaşadığı korkuyu fark ettiğini belirten Emine Kaplan, Kaza ihbarı üzerine benim de içinde bulunduğum acil sağlık ekibi olay yerine gittik. Karavanın ön kısmı nerdeyse yoktu. İtfaiye ekipleri karavanda sıkışan yaralı çifti çıkardı. Bu sırada karavanda bir köpek parçalanan camdan çıkıp, kucağıma atladı. Köpek yaşadığı korkudan dolayı titriyordu. Yaralılara müdahale ettikten sonra köpeğin bakımını üstlendim. Çiftin de izin vermesiyle Ringo'yu alıp, evime getirdim. Çok iyi anlaşıyoruz. Hatta onun için Çekçe kelimeler bile öğrendim. Çiftin hastanede tedavisi sürüyor, şu anda yoğun bakımda. Ameliyat olacaklar, sanırım tedavileri iki ay kadar sürecek. Bu süre içinde Ringo'ya ben bakacağım. Çiftin Çekya'da yaşayan kızları gelecek. Eğer götürmek istemez ise ben bakacağım dedi.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Denizli, Milan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! AMBULANS HEMŞİRESİ, KARAVANLA KAZA YAPAN ÇEKYALI ÇİFTİN KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! AMBULANS HEMŞİRESİ, KARAVANLA KAZA YAPAN ÇEKYALI ÇİFTİN KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKTI - Son Dakika
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