AMBULANS HIRSIZI TUTUKLANDI - Son Dakika

AMBULANS HIRSIZI TUTUKLANDI
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAİstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çaldıktan sonra yakalanarak gözaltına alınan ve sevk edildiği savcılıkça tutuklanması talep edilen şüpheli Çetin A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çaldıktan sonra yakalanarak gözaltına alınan ve sevk edildiği savcılıkça tutuklanması talep edilen şüpheli Çetin A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünde duran hasta nakil ambulansını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Çetin A. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan Çetin A., "kamu kurumuna ait eşyaya karşı nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Çetin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 07:50 Kaynak: DHA
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