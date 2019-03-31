Ambulans İçin Başvuruyu Unuttu, Oy Kullanmaya Aracın Bagajında Gitti

Ambulans için başvuruyu unuttu, oy kullanmaya aracın bagajında gitti Kütahya'da 65 yaşındaki felçli bir hasta, araba bagajında seçim sandığına gidip oyunu kullandıKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde 65 yaşındaki felçli bir hasta, araba bagajında seçim sandığına gidip oyunu kullandı.

Ambulans için başvuruyu unuttu, oy kullanmaya aracın bagajında gitti

Kütahya'da 65 yaşındaki felçli bir hasta, araba bagajında seçim sandığına gidip oyunu kullandı



KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde 65 yaşındaki felçli bir hasta, araba bagajında seçim sandığına gidip oyunu kullandı.

Oy kullanmanın vatani bir görev olduğunu ve memleket bütünlüğü için oyunu kullanmak istediğini belirten 65 yaşındaki felç geçiren Mehmet Nazmi Demirtaş, çocuklarına ne olursa olsun oy kullanmak istediğini ve vicdanen rahat olmak istediğini söyledi. Demirtaş'ın bu talebi üzerine çocukları, yüksek bagajlı bir araç tahsis ettiler ve babalarını oy kullanacağı Gazi Emet ilkokulundaki sandığına götürdüler.

Felç olan Demirtaş, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ben hastanede tedavi görüyordum. 3 gün önce evime geldim. Seçim kuruluna ambulans için müracaat etmeyi unuttum. Vatandaşlık görevimi yerine getirebilmek için bu durumu gerçekleştirdim" diye konuştu.

Demirtaş'ın oyunu kullandıktan sonra araca binerken devletin bütünlüğü için oyumu kullandım diyerek sevinmesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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