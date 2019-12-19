Ambulans ile belediyenin hizmet aracı çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ambulans ile belediyenin hizmet aracı çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Ambulans ile belediyenin hizmet aracı çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, ambulans ile belediyeye ait otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Ambulans ile belediyenin hizmet aracı çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, ambulans ile belediyeye ait otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Osmancık'a bağlı Gürleyik Mahallesi'nde meydana geldi. Osmancık Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Uğur Harmancık'ın kullandığı 19 AAT 009 plakalı ambulans, Abdullah Çıplak yönetimindeki 19 HK 001 plakalı Osmancık Belediyesi'ne ait otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çıplak ile ambulanstaki hasta Rukiye Erikçi ve refakatçisi Hatice Küçüakan yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Devlet Hastanesi, Osmancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:32 Kaynak: DHA
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