Ambulans ile çarpışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika
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Ambulans ile çarpışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Ambulans ile çarpışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

03.02.2021 01:39

ADANA'nın Kozan ilçesinde içinde hasta bulunan ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü Şemsettin D., 2,17 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde içinde hasta bulunan ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü Şemsettin D., 2,17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, gece yarısı Kozan-Adana Karayolu'nda meydana geldi. Şemsettin D. yönetimindeki 01 GD 170 plakalı otomobil, içerisinde hasta bulunan ambulansla çarpıştı. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kaza için bölgeye trafik polisi sevk edildi. Yapılan testte 2,17 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Şemsettin D., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Amblunstaki hasta ise kaza yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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