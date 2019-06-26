Son Dakika Haberleri: Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

40 dakika önce

Adıyaman'da, hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Salime Çakıl idaresindeki 02 HN 777 plakalı hafif ticari araç ile Tut ilçesinden Adıyaman'a hasta getiren Ferhat Kılınç idaresindeki 02 SA 791 plakalı ambulans, Adıyaman- Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımında çarpıştı. Yaşanan kazada ambulans sürücüsü Paramedik Ferhat Kılınç ile ambulansta görevli Paramedik Hasret Kuşçu yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri ile ambulansta bulunan hasta, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araç ile ambulans yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
Adıyaman Gölbaşı, Ferhat Kılınç, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak! Güvenlik görevlisi yaşlı bekçiyi döverek öldürdü Ünlü tatil merkezinde hayali otel ismiyle vurgun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:07:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]