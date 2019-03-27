Son Dakika Haberleri: Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

46 dakika önce

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralıKONYA - Konya'da hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

KONYA - Konya'da hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi Sille Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Caddesi istikametinden gelen Musa B. yönetimindeki 42 KS 968 plakalı ambulansla, Nalçacı Caddesi üzerinde seyir halinde olan Habil F. idaresindeki 16 BTC 28 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilerek yan yattı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü, ambulansta bulunan Havva D. sağlık görevlileri Fatma Tunca S. ve İsmail G. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası polis ekipleri ise caddede güvenlik önlemi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:26 Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa
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