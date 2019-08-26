Son Dakika Haberleri: Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.


Kaza, İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi D-300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. yönetimindeki 49 AD 767 plakalı hafif ticari araç tali yoldan D-300 kara yoluna çıkarken Hazarşah köyünden hasta alan T.Y. yönetimindeki ambulans ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı.


Yarılardan 4'ü ilçedeki hastanede, 2'si ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Solhan, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:38 Kaynak: İHA
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