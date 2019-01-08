Son Dakika Haberleri: Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

57 dakika önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta alarak ilçeye ilerleyen ambulans, Malatya- Adıyaman yolunda sürücüsü ve plakası bilinmeyen kamyonetle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle, araçlarda sıkışan Acil Tıp Teknisyenleri Memduh Toprak, Safiye İkiz ve Merve Ünsal ile kamyonet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan ambulanstaki hasta, bölgeye gelen ambulans ile hastaneye götürülürken, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 4 yaralı da  Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:31 Kaynak: DHA

Doğanşehir, Malatya, 3. Sayfa
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